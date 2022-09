Sint-Martens-Latem annuleert zwerfvuilactie: “Dankzij onze inwoners ligt het hier proper genoeg”

Sint-Martens-LatemHeel wat steden en gemeenten in Vlaanderen roepen hun inwoners op om zwerfvuil te rapen in het kader van World Cleanup Day. In Sint-Martens-Latem was zaterdag ook zo’n actie gepland, maar deze wordt nu geannuleerd. “Het doel was om 90% van de straten zwerfvuilvrij te krijgen en we zitten al aan 91%. Ons doel is bereikt”, zegt milieuschepen Hans Van Hooland (Welzijn).

Rondslingerende blikjes, sigarettenpeuken of plastic zakjes; in de straten en dreven van Sint-Martens-Latem zijn ze nog amper te zien. Het ligt er zodanig proper dat de gemeente de geplande zwerfvuilactie heeft geannuleerd.

“Enkele weken geleden riepen we onze inwoners op om de straten zwerfvuilvrij te maken in het kader van World Cleanup Day”, zegt schepen Hans Van Hooland. “Het doel was om op zaterdag 17 september tegen 16 uur minstens 90% van onze straten zwerfvuilvrij te hebben. Dit doel is intussen al bereikt, want 91% van onze straten is vandaag al zwerfvuilvrij. Voor de overige 9% meldden zich al vrijwilligers aan. De opruimactie die voorzien was, wordt dan ook geannuleerd.”

Het percentage van 91% haalt de gemeente uit de resultaten van de app WePlog. Deze app, die ondertussen al 6.000 zwerfvuiljagers uit meer dan 50 steden en gemeenten telt, werd uitgevonden door Latemnaars Bernard Herbert en Alex Callant. Het principe is eenvoudig: wie de gratis app downloadt, houdt bij in welke straten, dreven of lanen hij of zij zwerfvuil heeft geruimd, maar kan tegelijk ook zien waar andere ‘ploggers’ zijn gepasseerd. Het woord ‘ploggen’ is een samentrekking van joggen en de Zweedse uitdrukking ‘plocka upp’ of ‘verzamelen’.

“Met andere woorden: in 91% van de straten in Sint-Martens-Latem wordt regelmatig zwerfvuil opgeraapt", zegt schepen Van Hooland. “Dit mooie resultaat hebben we te danken aan alle vrijwilligers en de vereniging Latem pakt het zwerfvuil aan. We mogen zeker Katrien Dossche en haar wandelclub De Camino’s niet vergeten. Zij koppelen het aangename en het nuttige door regelmatig met de grijpstok in de hand te gaan wandelen. Verder werden er ook peters en meters aangeduid, die elk verantwoordelijk zijn voor de netheid in hun straat. Tenslotte is er het versterkend effect. Net omdat er zo weinig zwerfvuil ligt, is de drempel om iets op straat te gooien hoger. Ik ben best trots op alle vrijwilligers en we streven ernaar om de lat nog hoger te leggen. Zo gaan we met de gemeente nog extra sensibiliseren bij scholen, de horeca en bouwwerven in onze gemeente.”

