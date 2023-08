Schrijver gezocht om vier weken gratis te verblijven in bekende Latemse villa

Een villa in het residentiële Sint-Martens-Latem is doorgaans enkel voorbehouden aan de happy few, maar in de Woning Van Wassenhove kan je vier weken gratis verblijven. Het Museum Dhondt-Dhaenens stelt dit architecturale meesterwerk van de befaamde architect Juliaan Lampens in het najaar open voor een schrijver, die er in alle rust zijn of haar creativiteit de vrije loop wil laten.