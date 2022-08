Schoolroute afgesloten? In Sint-Martens-Latem geraken kinderen er met hulp van veerpont en golfkarren

Sint-Martens-Latem/Deurle/DeinzeMet een golfkar naar school gebracht worden, in Sint-Martens-Latem is het vanaf 1 september mogelijk. Door werkzaamheden in de Pontstraat wordt een belangrijke schoolroute drie maanden afgesneden. Ondernemers Tommie Wieme van Golfkar.be en Laurent De Vriese van restaurant Baarle 90 zetten een veerpont en golfkarretjes ter beschikking om vervoer naar de vijf Latemse scholen te voorzien. “Het bespaart sommige ouders een rit van 17 kilometer”, zegt Tommie.

In het kader van de wegenis- en rioleringswerken in de Pontstraat in Deurle (Sint-Martens-Latem) werd het kruispunt met de Oude Pontweg maandag volledig afgesloten. Gedurende een drietal maanden zal je dus niet meer via de Burgemeester Van Crombrugghebrug en de groene brug over de Leie kunnen richting Deurle en Sint-Martens-Latem kunnen rijden. Het verkeer wordt omgeleid via Deinze (N466) of Gent (E40). Er is wel een beperkte, eerder moeilijke doorgang voorzien voor niet-gemotoriseerde tweewielers en voetgangers. In de gebieden ten noorden van Sint-Martens-Latem, dus aan de overkant van de Leie, zijn er vele gezinnen waarvan de kinderen in Deurle of Sint-Martens-Latem naar school gaan. Zij moeten dus een kilometerslange omleiding volgen. Maar dankzij twee lokale ondernemers is er een alternatieve manier om het water over te steken en veilig op school te geraken.

Tommie Wieme is zaakvoerder van enkele verhuurbedrijven, waaronder Golfkar.be, waarmee hij golfkarretjes verhuurt en verkoopt. De verkeersproblematiek in zijn dorp bracht hem op een idee. “Ik woon in Sint-Martens-Latem, maar mijn bedrijf bevindt zich in Sint-Martens-Leerne, aan de overkant van het water”, zegt Tommie. “Om gemakkelijk van de ene naar de andere oever te gaan, neem ik de veerboot aan restaurant Baarle 90. Als dit voor ons kan, moet dit toch ook voor de schoolgaande jeugd mogelijk zijn? De dochter van Laurent De Vriese van Baarle 90 en mijn zoon Maxime zitten samen in de klas in de Dorpsstraat in Deurle. Na wat brainstormen kwamen we op het idee om een shuttledienst aan te bieden aan de kinderen van ouders uit de gebieden ten noorden van Sint-Martens-Latem, waaronder andere Baarle, Nevele, Sint-Martens-Leerne of Vosselare, die hier naar school gaan.”

“Vanaf donderdag 1 september kunnen kinderen iedere ochtend met het veerpont van Baarle 90 de Leie oversteken”, vervolgt Tommie. “Vervolgens staan er vier golfkarretjes klaar om hen naar één van de vijf scholen in Sint-Martens-Latem of Deurle te brengen. De shuttledienst is van 7.30 tot 8.30 uur beschikbaar en we vragen een bijdrage aan de ouders. Ik doe dit niet voor het geld, maar eerder uit goodwill. Vele ouders zitten met de handen in het haar door die wegenwerken. Wie van de rotonde in Sint-Martens-Leerne via de omleiding naar het centrum van Sint-Martens-Latem rijdt, zal maar liefst 17 kilometer afgelegd hebben. Reken daar nog maar de files bij en dan weet je dat je gigantisch lang onderweg bent. Een ritje met een golfkar duurt maximum 12 minuten naar de school die het minst dicht bij het veer ligt. Er kunnen vijf kinderen per golfkar mee, dus op een uur tijd kunnen we met vier chauffeurs ongeveer 50 kinderen naar school brengen. De karretjes rijden elektrisch, dus het is een duurzame, tijdbesparende oplossing. En voor de kinderen is het eens een leuke manier om naar school te gaan.”

“Onze shuttledienst start op donderdag 1 september”, aldus Tommie Wieme. “Het veer is normaal gezien vanaf oktober enkel in het weekend beschikbaar, maar we kregen toelating van het gemeentebestuur om ook op schooldagen in oktober en november, zolang de Pontstraat afgesloten is, te gebruiken.”

Meer info en inschrijvingen via 0471/25.25.07 (Tommie) en 0471/52.52.19 (Laurent).

