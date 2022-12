Rouwende weduwe moet alcohol afzweren om rijbewijs terug te krijgen

De bejaarde dame reed in de Maenhoutstraat en had op het moment van de feiten een flink glaasje op omdat ze naar een verjaardagsfeest was geweest. Toen ze moest uitwijken voor een tegenligger veroorzaakte ze een aanrijding met een geparkeerde wagen. Daarop werd de politie verwittigd. De vrouw heeft één voorgaande in het jaar 2021. Uit haar haaranalyse blijkt echter dat ze chronisch en excessief drinkt. Haar raadsman probeerde de situatie te schetsen bij de politierechter. “Mevrouw is sinds een paar jaar weduwe. Na het overlijden van haar partner is ze er helemaal onderdoor gegaan van verdriet en heeft ze naar de fles gegrepen. Ze beseft echter dat ze zich moet herpakken”, zo klonk het.