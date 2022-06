Rioleringswerken Pontstraat lopen vertraging op

Moere/Sint-Amandsberg/Varsenare ASSISEN. “Ik ga je trots maken”: Alexander Dean (39) kondigde moord op fotograaf aan in berichten aan Maïlys (18)

Bijna 5 jaar na de feiten verschijnt Alexander Dean (29) uit Varsenare voor het hof van assisen in Brugge voor viervoudige moord. De bodybuilder bracht op 25 juli 2017 z’n ex-liefje Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) om het leven in Moere. De nacht voordien had hij ook al fotograaf Jeroen Verstraete (39) doodgestoken in Sint-Amandsberg. Dinsdag kwamen speurders getuigen hoe Dean pas in z’n tweede verhoor bekentenissen aflegde. Herlees alle gebeurtenissen van de derde procesdag nog eens hieronder.

10 mei