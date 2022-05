RESTOTIP Bonami: Verfijnd tafelen in een artistiek kader

Restaurant Bonami ligt pal in het centrum van Sint-Martens-Latem, waar het geflankeerd wordt door de kunstgalerijen van Art Center Horus van Niña Van den Bosch. Al op het paadje naar de deur word je begroet door een beeldhouwwerk en ook in de inkomhal springen de kunstwerken onmiddellijk in het oog. Het aperitief en de hapjes kunnen onmiddellijk aan tafel of in de loungehoek genuttigd worden en we kiezen uiteraard voor de tweede optie, want hier willen we alles gezien hebben. Levensechte portretten van halfnaakte vrouwen slaan het toneel met sensuele blik gade terwijl we een glaasje champagne en een Paalsteen, een fris blond biertje gebrouwen door enkele Latemnaars, bestellen.