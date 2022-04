Restaurant La Boucherie is nieuwe hotspot voor vleesliefhebbers: “Sauzen kan je bestellen, maar dat is eigenlijk niet nodig”

Trossen gedroogde worsten bengelen voor een muur van witte tegeltjes en een vinylplaat speelt enkele klassiekers uit de jaren 70. La Boucherie ademt gezelligheid en dat is ook het opzet van eigenaar Sam D’huyvetter, die vorig jaar ook het Baskisch grillrestaurant Bar Bask opende aan de Edward Pynaertkaai, recht tegenover het Keizerspark in Gent. In de Arteveldestad stond hij ook mee aan de wieg van de keuken in het Yalo Hotel in het centrum en meer recent van de Blauwe Kiosk op de Kouter. Tot een tijdje geleden had hij de delicatessenzaak Kitchen Story langs de Kortrijksesteenweg 140 (N43) in Sint-Martens-Latem en vanaf vrijdag 29 april kan je daar gebouw terecht voor vlees, vlees en nog eens vlees.

Volledig scherm Restaurant La Boucherie in Sint-Martens-Latem. © Anthony Statius

“Door concrete concepten uit te werken, probeer ik mij te onderscheiden van andere restaurants”, zegt Sam. “In Bar Bask vind je Baskische specialiteiten en dat zijn grotendeels visgerechten, hier in La Boucherie moet je zijn voor vleesgerechten. Hiervoor werk ik samen met slager Luc De Laet uit Antwerpen, een gepassioneerd ambachtsman die kwaliteit levert. Op de kaart zullen acht vaste soorten côte à l’os staan en die worden aangevuld met telkens zes andere soorten op het suggestiebord. Naast Holstein en Wagyu vind je ook de runderrassen Carima Superior uit Italië en Sashi uit de Scandinavische landen. Naast 14 soorten côte à l’os kan je ook een uitgebreid gamma aan entrecotes en filets purs krijgen, alsook Bressekip. Deze kippen kweken we samen met varkens en lammeren op onze familieboerderij Ferme Le Devant in de Franse Bressestreek. Respect voor dieren dragen we hoog in het vaandel. We eten steeds minder vlees, maar wanneer we het eten moet het van goede kwaliteit zijn. Dat willen we hier in La Boucherie aanbieden.”

Volledig scherm Restaurant La Boucherie. © Anthony Statius

“We ontwikkelen ook onze eigen charcuterie en deze bereidingen kunnen als voorgerecht besteld worden”, vervolgt Sam. “Zo kunnen de klanten verschillende smaken ontdekken in kleine porties. Voorbeelden zijn kroketjes of geflambeerde levertjes van Bressekip of gelakte Ibericoribben. Op de kaart vind je ook klassiekers zoals steak tartaar of onglet à l’échalote. De gerechten worden geserveerd met frietjes, verse kropsla en eventueel een sausje. Saus raden we meestal af want in het vlees zelf zit veel smaak en het zou zonde zijn om die te maskeren. Vis en vegetarische alternatieven zal je hier niet vinden, maar we zorgen voor variëteit met groentegerechten op de barbecue. Bij het eten serveren we allerlei soorten dranken en er is een ruime keuze aan goede wijnen. Ik werk vooral samen met Europese wijnhuizen en probeer de commerciële merken te vermijden. Ook achter de wijn moet een verhaal zitten, dat bij ons concept past.”

La Boucherie is elke weekdag open vanaf 18 uur. De zaak is gesloten op zaterdag en zondag. Meer info via www.restaurantlaboucherie.be.