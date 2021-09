Relletje over ‘blote poep’ van 134.000 euro: “Kortrijk betaalde zelfs nog meer voor gelijkaardig beeld”

Achter het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem, vlakbij de Leiesteiger, ligt al meer dan 12 jaar een bronzen beeld dat onmiddellijk de aandacht trekt. Moeder Aarde I van de Kortrijkse kunstenares Ann Deman heeft de mooie ronde vormen van een naakte vrouw en staat symbool voor moederschap, vruchtbaarheid en verbondenheid met de aarde. Het beeld werd in februari 2019 nog gerestaureerd en is immens populair bij kinderen die graag de ronde vormen beklimmen. Dat liet letterlijk zijn sporen na. De scheurtjes werden hersteld en het beeld werd verstevigd. Nu wil het Latemse gemeentebestuur het beeld aankopen om het definitief in het landschap te integreren, maar over de prijs is discussie ontstaan.