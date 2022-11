Regio Latem heeft één nieuwkomer en één afwezige in Gault&Millau-gids

Met 11 restaurants blijft Sint-Martens-Latem in verhouding tot haar oppervlakte de best vertegenwoordigde gemeente in de Gault&Millau. In deelgemeente Deurle scoren Brasserie Vinois en Deboeveries opnieuw 13 punten, maar een opvallende afwezige dit jaar is Auberge du Pêcheur in de Pontstraat, vorig jaar nog goed voor een score van 12 punten.

In deelgemeente Sint-Martens-Latem is er met La Boucherie een nieuwkomer. Chef Sam D’Huyvetter is in het Gentse onder andere bekend van het Baskisch grillrestaurant Bar Bask aan de Edward Pynaertkaai. Vroeger had hij de delicatessenzaak Kitchen Story langs de Kortrijksesteenweg 140 (N43) in Sint-Martens-Latem en eind april opende hij in datzelfde pand La Boucherie. De focus ligt er op de betere steaks en andere vleesgerechten. “Superleuk dat we naast Bar Bask ook met ons nieuwe concept punten scoren”, zegt Sam. “13 op 20 is al meer dan dat ik vroeger scoorde op mijn rapport op school. Met La Boucherie willen we ons onderscheiden door met leuke gerechten terug te keren naar de essentie. Onze focus ligt op vlees van de beste kwaliteit, maar we willen vooral dat onze klanten met een goed gevoel naar huis gaan na een bezoek.”