Regenbuien, maar soms ook zon in Sint-Martens-Latem vandaag

Strijkers gezocht voor Latems kamer- en salonor­kest

Andante Favore, het Latems kamer- en salonorkest, is op zoek naar strijkers. Wie ervaring heeft als violist, altviolist of cellist, is welkom op de repetities. Deze vinden telkens plaats op dinsdag van 19.45 uur tot 21.45 uur, in de gemeentelijke basisschool in de Latemstraat 80 in Sint-Martens-Latem. Meer info vind je via www.andantefavore.be of via dirigent/voorzitter Eric De Lombaerde via 0474/48.12.53 of eric.de.lombaerde@skynet.be.