Politiezone Schelde-Leie waarschuwt voor oplichting door valse bankmedewerkers

Code ontfutselen

Even later staat er iemand voor de deur… De bankkaart van het slachtoffer wordt gevraagd en er worden wat handelingen verricht - vermoedelijk met een kaartlezer en via PC-banking. Ook de geheime code van het slachtoffer wordt ontfutseld. In de meeste gevallen belt de eerste zogezegde bankmedewerker terug om te vragen of de andere persoon al ter plaatse is. Ze stellen het slachtoffer gerust en zeggen dat de kaart vanaf nu geblokkeerd is en dat verdere fraude niet mogelijk is. De bank zal snel een nieuwe bankkaart opsturen en ook een nieuwe pincode, zeggen ze. De ‘oude’ bankkaart nemen ze mee.