Politiezone Schelde-Leie informeert over diefstalpreventie

Elke inwoner kan deze diefstalpreventie aanvragen. De diefstalpreventieadviseur komt langs en maakt een lijst op met acties om je woning beter te beveiligen. Men controleert het bestaande hang- en sluitwerk op ramen, deuren, poorten, daken, keldergaten, ventilatieroosters, enz. Deze tips hoeven bovendien geen handenvol geld te kosten. Het is volgens de politie een misvatting dat inbraakbeveiliging veel geld kost. Met eenvoudige ingrepen kan je al een heel verschil maken. Voor de meer prijzige maatregelen zijn er trouwens vaak overheidspremies te verkrijgen. Het staat je nadien achteraf volledig vrij in welke mate je jouw woning beveiligt tegen inbraken.

Vakantie

Vertrek je op vakantie en ben je er niet gerust in? De politie komt dan regelmatig een kijkje nemen tijdens jouw afwezigheid, overdag én ‘s nachts. Tijdens een rondgang wordt gecontroleerd of alles in orde is. Afwezigheidstoezicht kan trouwens ook tijdens andere periodes van afwezigheid, zoals een begrafenis, huwelijk of ziekenhuisopname. Je kan het toezicht hier aanvragen. Op deze pagina vind je trouwens ook nog tips hoe je je het best kan voorbereiden als je op vakantie vertrek.