Politie deelt resultaten van flitscontroles augustus: vooral Sint-Martens-Latem doet het slecht

Trekveer Bathio terug in gebruik

Het oversteekveer Bathio in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) is terug open voor fietsers en wandelaars. Door een defect aan de stalen trekkabel was het veer over de oude Leiearm sinds enkele weken buiten gebruik. De Vlaamse Waterweg meldde donderdag dat het trekveer opnieuw in gebruik is. De fiets- en wandelroutes - zoals de rode Vive le Vélo route - kunnen weer zonder omleiding gevolgd worden.