Pastorietuin van Deurle open voor bezoekers: “De ideale plek voor een picknick in de avondzon”

“De tuin werd vorige week opgeleverd en ondertussen is ze toegankelijk voor het publiek”, zegt schepen van Patrimonium Hans Van Hooland (Welzijn). “Het gaat om een totale oppervlakte van 7.595 vierkante meter. We zijn nog volop bezig met het inzaaien van bloemenweides en hoog gras en er komen ook nog zitbanken. Het terras van de pastorie werd uitgebreid en daar komt hetzelfde meubilair als in de vernieuwde sporthal in Sint-Martens-Latem. Vanop het terras heb je een weids uitzicht op de tuin en de achterliggende Leiemeersen, waar je in de verte het domein van kasteel Ooidonk in Deinze kan zien. Het terras kan je via een helling gemakkelijk bereiken vanop de parking in de Dorpsstraat. Er werd ook een doorgang gemaakt die de parking rechtstreeks met de tuin verbindt. In het vroegere berghok tussen de pastorie en de parking komt deze zomer nog een openbaar toilet. De garage aan de andere kant van de pastorie werd gesloopt en de onder de monumentale rode beuk maakten de parkeerplaatsen ruimte voor beplanting, zodat de wortels beter beschermd zijn.”