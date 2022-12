Oprichter pannenkoekenhuis Gwenola is 100 jaar

Deinze/Zulte Johan (57) brengt alleen­staan­den samen voor kerstmaal­tijd in Deinze en Zulte: “Gasten en vrijwilli­gers zijn één grote familie”

‘It’ll be lonely this Christmas’ zongen de Britse rockers van Mud in hun bekende kersthit, maar in Deinze en Zulte zorgt Johan Van Wassenhove (57) voor een tegengif. Niemand hoeft kerstavond of Kerstmis alleen te vieren, want zowel in Deinze als in Zulte staan er vrijwilligers klaar voor een gezellig etentje. Leiepoort campus Sint-Theresia zorgt opnieuw voor de catering.

13 december