Opnieuw vertraging voor werken in Pontstraat: “Omleiding blijft nog 2 maanden langer gelden”

Paaswandel­zoek­tocht in regio Grammene

Voor een leuke activiteit met de kinderen moet je op zaterdag 8 april in zaal Leiezicht in Grammene (Deinze) zijn. Daar start de paaswandelzoektocht van de Gezinsbond van Wontergem. Tijdens deze tocht van ongeveer 4 kilometer komen de deelnemers ook de paashaas teen en bij aankomst is er voor iedereen een braadworst. Voor de kinderen is er nog een kleine attentie. Starten kan vanaf 16 uur. Deelnemen kost 4 euro voor kinderen en 6 euro voor volwassenen. Niet-leden betalen 6 of 8 euro.