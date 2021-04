Nu Sint-Martens-Latem gezamenlijke ‘grasmaaidagen' wil organiseren: 4 op de 10 Vlaamse gemeenten verbieden grasmaaien op zondag

Kruisem Branddes­kun­di­ge onderzoekt oorzaak van industrie­brand

28 maart Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de zware industriebrand in Kruisem te achterhalen. De brand legde in de nacht van zaterdag op zondag de gebouwen van het bedrijf Deep Chill in de as.