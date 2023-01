Nieuwjaarsreceptie op nieuwe locatie

Eke Makro Eke opent laatste keer: honderden koopjesja­gers hopen nog slag te slaan, maar “het is vergeefse moeite, alles is weg”

De Makro in Eke (Nazareth) heeft vrijdagochtend voor de allerlaatste keer de deuren geopend. De winkel opende om 7.15 uur, maar een half uur daarvoor stonden al tientallen klanten aan te schuiven aan de deur. “Op het moment dat de deuren opengingen, waren er zeker 300 klanten", zegt medewerker Andy D’haeseleer. “Mensen willen nog koopjes doen, maar het is vergeefse moeite, want hier is niets meer. Behalve wat plastic potjes en fruit in conservenblik zal je hier niets meer vinden. Donderdag was het hier ook niet te doen. Mensen namen álles mee, zelfs een plank met enkele lampjes haalden ze van de muur.”

