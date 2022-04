Natuurpunt-vrijwilliger Etienne krijgt herdenkingsplek in zijn geliefde natuurplekje

“Etienne was jarenlang werkzaam als conciërge in Villa Zomernest en daar hield hij steeds een oogje in het zeil”, zegt Frederik Van Vlaenderen, voorzitter van Natuurpunt Kern Deurle-Latem. “Hij was ook steeds in de buurt om te helpen bij onze activiteiten. Uit dankbaarheid voor zovele kleine en grote zaken wilden we hem tijdens een natuurwandeling herdenken. Op het einde van de wandeling openden we een natuuroase, een rustige plek in het natuurreservaat waar iedereen kan wegdromen. Er staat een houten zitbank en een kunstwerk in de vorm van een schaal, die Etienne - die ook kunstenaar was - heeft gemaakt. Het is een plek om terug te denken aan de simpele dingen. De rustplek is voor iedereen toegankelijk, van wandelaars en fietsers tot de bezoekers van Villa Zomernest.”