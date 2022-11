Na demarche N-VA blijft Kristof Vanden Berghe (Samen) alleen achter: “Hier heb ik maar één woord voor: verraad”

Maandagmiddag geraakte het nieuws bekend dat de Latemse burgemeester Agnes Lannoo Van Wanseele eind dit jaar de fakkel doorgeeft aan schepen Pieter Vanderheyden. Tegelijkertijd liet de partij Welzijn, die een absolute meerderheid heeft van 10 van de 19 zetels, weten dat ze binnenkort niet meer alleen zullen besturen. Ze krijgen immers versterking van N-VA, dat vandaag samen met de partij Samen één fractie vormt op de oppositiebanken. Op dit moment telt de fractie Samen/N-VA vijf zetels, waarvan op dit moment vier zetels ingenomen worden door N-VA-mandatarissen. Nu deze vier raadsleden de uitgestoken hand van Welzijn hebben geschud, blijft er één man achter, namelijk Kristof Vanden Berghe van de partij Samen.

“Zondagavond laat kreeg ik droogweg te horen dat N-VA een nieuwe coalitie en dus een nieuwe meerderheid vormt met Welzijn”, zegt Kristof. “Ik wist van niets. Samen en N-VA hebben een overeenkomst gemaakt om de zes jaar van deze legislatuur samen te werken en die overeenkomst wordt nu eenzijdig opgeblazen. Tot en met de gemeenteraad van oktober hebben we ieder standpunt gemeenschappelijk ingenomen. Telkens waren er afspraken over wie er het woord zou nemen. Op de gemeenteraad van 17 oktober hebben we nog als één blok tegen de meerjarenplanning van Welzijn gestemd en amper twee weken later moet ik vaststellen dat dit allemaal een spelletje was.”

Verraad

Door de demarche van N-VA is de toekomst van Vanden Berghe nog niet zeker. “Technisch gezien maak ik nog steeds deel uit van de fractie Samen/N-VA, dus zit ik ook in de meerderheid”, zegt Kristof. “Zolang ik geen ontslag neem uit de fractie blijft dit ook zo, want de fractie geldt tot aan het einde van de legislatuur. Ik zal echter geen deel uitmaken van de meerderheid, want ik werd niet betrokken bij de gesprekken met Welzijn. Waarschijnlijk zal ik als onafhankelijk raadslid zetelen. Er is maar één woord voor de demarche van N-VA: verraad.”

Volgens toekomstig schepen Inge Vanderhaeghe (N-VA) werd er al tussen N-VA en Samen afgesproken om de volgende verkiezingen elk hun eigen weg te gaan. “Met N-VA hebben we altijd gezegd dat we willen meebesturen indien dat mogelijk is”, zegt Inge Vanderhaeghe. “In de oppositie kan je niets doen voor het beleid en nu we de kans krijgen om onze accenten in het beleid te leggen, grijpen we die. Welzijn heeft ons gecontacteerd omdat ze de huidige meerderheid van tien op 19 zetels te krap vinden. Na overleg zijn we tot het besluit gekomen dat we elkaar hebben gevonden. Met Samen hadden we al besproken dat we andere pistes zouden verkennen. Ik ben ervan overtuigd dat raadslid Kristof Vanden Berghe ook de kans zou gegrepen hebben.”

