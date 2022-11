Museum in Sint-Martens-Latem nodigt naakte bezoekers uit: “Het evenement is gezinsvriendelijk en open voor iedereen”

DeurleHopelijk werkt de verwarming goed in museum Dhondt-Dhaenens in Deurle (Sint-Martens-Latem), want op vrijdag 25 november kan je er in je adamskostuum de kunstwerken komen bewonderen. De eerste ‘blootgewone nocturne’ komt er in samenwerking met de naturisten van Naked Freedom.

Een naakte nocturne, dat hebben ze nog niet gehad in het Museum Dhondt-Dhaenens. Op vrijdag 25 november kan iedereen tickets reserveren om het museum in zijn of haar blootje te bezoeken.

“We organiseren dit evenement ter ere van het kunstwerk Mirror Mirror van Yvan Derwéduwé uit Nieuwpoort”, zegt communicatieverantwoordelijke Rik Vannevel. “Deze permanente installatie staat in de genderneutrale toiletten van het museum. In het werk test Derwéduwé door een spel van reflecties de onuitgesproken gedragscodes in toiletten en transformeert ze tot een sociale ruimte waar de grenzen tussen privé en publiek, contemplatie en interactie, positief worden opgezocht. De kans om het museum naakt te ervaren breidt de conceptuele opzet van het werk in de toiletten verder uit naar de museumzalen, waarbij de grenzen tussen privé en publiek verder worden uitgedaagd.”

Het kunstwerk Mirror Mirror in het Museum Dhondt-Dhaenens.

“De ‘blootgewone’ nocturne wordt georganiseerd in samenwerking met Naked Freedom, een groep ‘enthousiaste bloteriken’ die ernaar streven dat bloot sociaal aanvaardbaarder wordt in welnesscentra, op het strand, tijdens het zwemmen, hiken of yoga”, klinkt het verder. “Naked Freedom organiseert regelmatig activiteiten voor naturisten, zoals de rondleidingen de voorbije jaren doorheen de tentoonstellingen Naakt in CC De Bijl en Phallus in het Gentse Universiteitsmuseum. Het evenement is gezinsvriendelijk en open voor iedereen. Er is een vestiaire voorzien, maar geen lockers.”

In het musuem loopt momenteel de tentoonstelling Magali Reus – On Like Scenery. Er zijn gegidste rondleidingen vanaf 18.30 uur en dit tot 20.30 uur. Tickets kosten 12 euro en deze kan je reserveren via www.museumdd.be.

Het Museum Dhondt-Dhaenens.

