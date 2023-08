Michail en Aksana nemen restaurant Bonami over: “Naast lekker eten kan je nog steeds kunstwerken bewonderen”

Rollerska­ten in de omgeving van Sint-Mar­tens-La­tem

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van routes die over pontjes gaan. Zo rollerskate je langs rustige wegen in en rond Sint-Martens-Latem. Je gaat onder andere over de Leiebrug en steekt het water over met de Veer van Baarle.