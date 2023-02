Man (67) overlijdt na aanrijding op Kortrijksesteenweg

Politiezone Schelde-Leie 20 procent rijdt te snel tijdens flitscon­tro­les in politiezo­ne Schel­de-Leie

De lokale politie stelt vast dat een op de vijf gecontroleerde voertuigen in haar zone de voorbije maand te snel reed. Dat blijkt uit controles in Gavere, De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem. In totaal werden zes rijbewijzen ingetrokken.