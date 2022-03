Latemse luxemakelaar gaat in zee met Dewaele Vastgoedgroep: “Vraag naar luxevastgoed stijgt, maar niet alleen in Latem”

Lokale vastgoedmakelaars blijven liever discreet over de huizenmarkt in het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem. De gemeente in de groene rand rond Gent is samen met de kuststad Knokke gekend als rijkste of duurste gemeente van het land en recente cijfers van notaris.be liegen er niet om. Met een gemiddelde van 768.265 euro was Sint-Martens-Latem in 2021 de duurste gemeente van het land om een huis te kopen. Terwijl de gemiddelde prijs voor een woning in de provincie Oost-Vlaanderen met 7,9% is gestegen, werd een woning in Sint-Martens-Latem een kwart duurder, of concreet: een prijsstijging van 160.000 euro.