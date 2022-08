Latemse Kunstkring brengt hulde aan vergeten kunstenaar Valeer Verbeken

Raphaël Van Lerberge van de Latemse Kunstkring brengt de monografie ‘Mystiek in Latem. Het nostalgisch schildergeluk van Valeer Verbeken (1926-2007)’ uit. Volgens Raphaël verdient Verbeken, die ook in het OCMW zetelde, lid was van verschillende socioculturele organisatie en bezieler van de teloorgegane wijk Brakel in Latem, wat meer naamsbekendheid.

“Het valt ons op dat in het kransje van bejubelde Latemse kunstenaars de figuur van Latemnaar Valeer Verbeken ontbreekt”, zegt Raphaël. “Dat is begrijpelijk want buiten de grenzen van het kunstenaarsdorp Latem was hij nauwelijks gekend, ook al omdat hij dit zelf zo wou. In het kader van het project Lumen, dat de ambitie heeft om minder gekende kunstenaars in het daglicht te plaatsen, plaatsen we de schijnwerper op Valeer Verbeken. Tot onze verbazing bleek hij aanvankelijk een voetnoot in de Latemse kunstscène, maar na een analyse hebben we vastgesteld welk een intrigerend natuurtalent hij was. We omschrijven zijn oeuvre vanuit het concept ‘numineus’ en dit lijkt toepasbaar op zijn vele intieme, nostalgische werken, waarin hij een moment, met uitzonderlijke dimensies zoals een overlijden, weet onder te dompelen in een mistige, geladen sfeer die de kijker doet reflecteren, doet nadenken en doet beleven.”