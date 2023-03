Latemse kapster in de bres voor slachtoffers aardbeving: “Opbrengst snoepverkoop gaat naar nooddorp Klein Gent”

De Gentse organisatie Burgerplicht bouwt het nooddorp Klein Gent in Kirikhan in het rampgebied op de Turks-Syrische grens. Het dorp krijgt minimum 300 woonunits, die onderdak moeten bieden aan 1.000 mensen. Eén woonunit kost 4.000 euro en Burgerplicht roept iedereen op om geld in te zamelen. Kapster Senay Kara, die Clypso Artistique in de Latemstraat uitbaat, geeft alvast gehoor aan de oproep.

“Verre familie van ons woont in het rampgebied in Turkije en ook zij werden getroffen door de aardbeving”, zegt Senay. “We wilden graag iets doen om het project van Burgerplicht te steunen en dus zijn mijn dochters begonnen met snoepzakjes te verkopen in onze wijk in Gent. Nu zetten we deze actie verder in ons kapsalon in Sint-Martens-Latem. Hilde Damme van de confiserie naast de deur was onmiddellijk bereid om te helpen en zij zorgt voor de snoepzakjes. We verkopen ze aan een prijs van 10 euro per zakje.”

“Ondertussen zijn er ook enkele collega-kappers in Gent, die snoepzakjes verkopen”, zegt Senay. “Ook Maison Sahra, Coupe Coupe en Studio Dudu doen mee. Er zijn al 150 zakjes verkocht en gaan door met de actie zolang het nodig is. Het zou mooi zijn mochten we drie woonunits kunnen sponsoren. Hiervoor hebben we nog extra hulp nodig van collega-kappers of anderen die snoepjes willen verkopen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via 0483/36.17.63.”

Volledig scherm Een maquette van het nooddorp Klein Gent. © Wannes Nimmegeers

