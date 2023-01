Latemse gin scoort zilver op World Gin Awards: “In Meander Gin proef je ons dorp”

Noem Meander Gin gerust een coronaproject. “In de kerstperiode van 2020 was er door de coronamaatregelen niets te doen en dus ben ik beginnen experimenteren met gin”, zegt Wim Bruggeman. “Ik wou al lang een eigen gin ontwikkelen, met als voorwaarde dat er een duidelijke link met Latem is. Na vele wandelingen langs de Leie is het idee voor Meander Gin ontstaan. Jürgen, die ik ontmoette bij de Latem Business Friends, was onmiddellijk bereid om zijn schouders mee onder dit project te zetten.”

“In de gin moet je ons dorp kunnen proeven en daarom kozen we als belangrijkste kruid voor de bloesem van de winterlinde”, zegt Wim. “Deze verwijst naar de de Advocaat van Deurle, de lindeboom die al meer dan 250 jaar in Deurle staat en die werd uitgeroepen tot de mooiste boom van Oost-Vlaanderen. Deze linde zie je op het etiket, waar je ook de Gaston Martensbocht, een meander van de Leie in Deurle, herkent. Het etiket werd ontworpen door de Gentse kunstenaar ysbear, opnieuw een verwijzing naar Latem als kunstenaarsdorp. Naast het hoofdingrediënt jeneverbes en de lindebloesem bevat onze gin lavendel, hibiscus, duizendblad, koriander, kardemom en goudsbloem. Het is een florale gin met een kruidige en pittige afdronk.”

Wim werkt als business consultant en Jürgen is zaakvoerder van Bikes and More langs de Kortrijksesteenweg, maar het duo heeft ambitieuze plannen met Meander Gin. “Op de World Gin Awards van 2022 behaalden we een bronzen medaille in de categorie London dry gin en vorige week scoorden we met een licht aangepaste versie een zilveren medaille”, zegt Jürgen. “Hier mogen we best fier op zijn, want we zijn uiteindelijk nog maar twee jaar bezig. Ook als je ziet hoeveel gins er jaarlijks op de markt worden gebracht, is een zilveren plak toch al een mooi prestatie. Volgend jaar doen we opnieuw mee en dan gaan we voor goud. Ondertussen werken we ook aan een eigen tonic.”

Meander Gin kan je proeven in restaurants in Sint-Martens-Latem en wie een fles wil kopen kan onder andere terecht bij Lambrecht Wijnen in Sint-Martens-Latem, AD Delhaize in Deinze en Merelbeke en Pralinja in Deinze. Meer info via www.meandergin.be.

