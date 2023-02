Latems bedrijf voor ons land naar WK Ondernemen met ‘Apple Home voor schepen’: “Sealution kan een revolutie in de scheepvaart ontketenen”

Sint-Martens-Latem ligt nog steeds aan de Leie en niet aan de zee, maar binnenkort varen grote rederijen misschien wel met een Latemse uitvinding aan boord. Sealution – de samentrekking van sea (zee) en solution (oplossing) - is het geesteskind van Sebastian Hamers, Ruben Verplancke en Romeo Martens.

Logboek

Als voormalig maritiem officier op containerschepen botste Sebastian Hamers op een probleem in de scheepvaart. Samen met Ruben Verplancke en Romeo Martens dokterde hij een oplossing uit. “Zo’n schip is grotendeels van staal gemaakt en dus is het moeilijk om data door te sturen”, zegt Ruben Verplancke. “Radiogolven gaan niet door stalen wanden en wanneer een bemanningslid iets tegenkomt, kan die geen noodsignaal uitzenden naar de rest van de crew. De meeste machines op zo’n groot schip worden manueel gecontroleerd. Alle data worden dus dagelijks genoteerd in een logboek, iets wat heel veel werk vergt. Wij zochten naar een systeem om met bestaande bekabeling toch data digitaal te kunnen versturen.”

Quote Wanneer zich een probleem voordoet met de koeling op schepen met een lading groenten en fruit , wordt dit nu vaak veel te laat opgemerkt, waardoor de producten komen te vervallen. Met Sealution kan dit voorkomen worden Ruben Verplancke

“Met Sealution installeren we een netwerk van ontvangers in elke ruimte van een schip”, vertelt Sebastian Hamers. “De datasignalen gaan zowel boven- als benedendeks door de wanden van het schip. Deze ontvangers kunnen perfect geïnstalleerd worden door de bemanning en ze ontvangen en versturen de opgehaalde data via bestaande bekabeling naar een centrale module. Deze module zal de data doorgeven aan een server die ze visueel kan weergeven op de brug of in de controlekamer. Zie het als de Apple Home van een schip op zee.”

“Dankzij het verzamelen van machinedata, houdt het systeem bepaalde waarden in de gaten en hierdoor kan het schip op termijn varen met minder brandstof”, zegt Hamers. “Ook het onderhoud van een schip zal sneller kunnen gebeuren, wat een fikse besparing oplevert.” Ruben Verplancke vult aan: “Een mooi voorbeeld is bij gekoelde containers met bijvoorbeeld groenten en fruit of farmaceutisch materiaal. Wanneer er een probleem met de koeling optreedt, wordt dit vaak veel te laat opgemerkt, waardoor de producten komen te vervallen. Met Sealution wordt er veel sneller een signaal uitgezonden en kan dit voorkomen worden.”

WK Ondernemen

In januari werd de volledige installatie voor het eerst uitgetest op volle zee, met de Nederlandse rederij Seatrade. “We mogen Sealution in de tweede week van maart voorstellen op het Wereldkampioenschap Ondernemen in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië”, zegt Ruben Verplancke. “Daar verdedigen we de Belgische eer op een competitie tussen 100 landen. We krijgen 3 minuten de tijd om ons project voor te stellen en 3 minuten om vragen te beantwoorden. De eerste drie krijgen een geldprijs, maar wat veel belangrijker is, is dat we onze uitvinding kunnen voorstellen aan een internationaal publiek. We maken ons sterk dat we met Sealution een revolutie kunnen ontketenen wat betreft data-uitwisseling en innovatie op zeeschepen.”

