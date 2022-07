Latem lanceert autodelen op vijf locaties

“Aanvankelijk zullen vier elektrische stadswagens en een mini-monovolume ter beschikking worden gesteld in de Mortelputstraat ter hoogte van de Brouwerijschuur, in de Constant Permekelaan ter hoogte van De Oase, in de Vennelaan ter hoogte van het Sociaal Huis, in de Latemstraat ter hoogte van de Priesterage en in de Xavier de Cocklaan ter hoogte van De Vierschaar”, zegt schepen van Mobiliteit Rigo Van de Voorde. “Deze locaties zullen dienen als vaste standplaats voor de deelwagens en beschikken over laadinfrastructuur. Bovendien zal één laadpunt ook publiek toegankelijk zijn voor particulieren met een elektrische wagen. De deelwagens zullen zowel door medewerkers van het lokaal bestuur als door inwoners gebruikt kunnen worden. De mini-monovolume zal tijdens de week, tussen 10 uur en 12.30 uur, vast gereserveerd worden voor het lokaal bestuur, en dit voor de maaltijdbedeling in de gemeente.”