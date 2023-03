Latem deelt opnieuw lokale eiken uit om sterk genetisch materiaal in gemeente te houden

In de Hoge Heirweg staan twee knoteiken die beschermd zijn als monument. Het feit dat de bomen zo oud kunnen worden, wijst op prima genetisch materiaal. Om dat genetisch materiaal in de toekomst in de gemeente te houden, werden in 2015 eikels geraapt van de bomen. Vervolgens werden de eikels opgekweekt tot bosgoed, kleine boompjes niet veel groter dan een twijg. Dat bosgoed werd verdeeld over de boomkwekerij, het parkbos en het golfterrein in de gemeente. Het project kreeg de naam Project Q naar de wetenschappelijke naam voor eik, namelijk Quercus.