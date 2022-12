Kunstschilder en cafébaas Dick De Gryse overleden: “Hij was een grote steun voor jonge Latemse kunstenaars”

Met Dick De Gryse moet Sint-Martens-Latem afscheid nemen van één haar meest kleurrijke figuren. “Dick werd geboren in Kortrijk, maar hij heeft het grootste deel van zijn leven in Sint-Martens-Latem gewoond”, zegt goede vriend Albert-Fernand Haelemeersch. “Dick was een enorm goede schilder, die zijn opleiding had genoten in Académie des Beaux-Arts et des Arts Décoratifs in Doornik. Hij heeft een tijdje in Boston gewoond waar les volgde bij de Nederlandse meester Jan Cox. We hebben elkaar leren kennen in het begin van de jaren 70, toen hij in Sint-Martens-Latem café Den Atelier heeft opgericht. Ondanks het feit dat hij snel het status van volksfiguur kreeg, bleef hij als schilder zijn eigen paden bewandelen en misbruikte hij de naambekendheid van het kunstenaarsdorp en haar Latemse Meesters nooit.”