Kunstenaar Arne Quinze ziet het groots: “Ik wil 8 miljard bomen planten in Braziliaans regenwoud”

Sint-Martens-LatemDe natuur is een constante in het werk van Arne Quinze. De kunstenaar uit Sint-Martens-Latem twijfelde dan ook niet om zijn schouders te zetten onder Retopia, een grootschalig herbebossingsproject in het Braziliaanse regenwoud. “Vroeger pakten vermogende Belgen uit met een nieuwe wagen of een grote woning. Vandaag willen ze impact.”

8 miljard (!) bomen planten in het Braziliaans regenwoud. Dat is het astronomische doel dat Arne Quinze (50) zichzelf stelde. De kunstenaar uit Sint-Martens-Latem wordt het gezicht van Retopia, de organisatie die een grootschalige herbebossingsproject op poten zet. “Brazilië is mijn tweede thuis", zegt Quinze. “Ik reis vaak naar het land, maar zag met eigen ogen de impact van president Bolsonaro.”

“Sinds ik geboren ben, vernietigden we als mens 30 à 40 procent van de flora en fauna in de wereld”, aldus Quinze in wiens werk de natuur steeds prominent naar voren komt. “Ik probeer mensen de schoonheid én diversiteit van de natuur te laten zien, zodat ze beseffen dat we alles moeten doen om haar te behouden. Ontbossing reduceerde het Braziliaanse regenwoud tot minder dan 15% van zijn oorspronkelijke bedekking. Onvoorstelbaar.”

Volledig scherm Kunstenaar Arne Quinze in zijn tuin in Sint-Martens-Latem vol met wilde bloemen. © Cedric Matthys

Vermogende Belgen

In Brazilië zijn er nog drie grote gebieden met regenwoud. Die wil Retopia opnieuw met elkaar verbinden, aldus Sarah Parent, CEO van Go Forest dat het bos effectief zal aanplanten. “Bedoeling is om geld op te halen bij vermogende Belgen. We voerden een onderzoek uit waaruit blijkt dat drie kwart van hen jaarlijks al doneert aan goede doelen. Wat ze vooral vragen is transparantie.”

“Wie een perceel laat bebossen, kan de groei daarom volgen via satellietbeelden”, gaat Parent verder. “Retopia koopt geen gronden aan (die krijgen ze in handen via NGO’s, red.) maar we betalen voor de bebossing. Het voordeel in Brazilië is dat je er met relatief beperkte middelen veel impact hebt. Als je in het dichtbebouwde België wil bebossen, moet je honderd keer meer inspanning doen voor hetzelfde resultaat.”

Al 20.000 euro

Retopia gaat nu op zoek naar fondsen. Twee Vlaamse bedrijven, Geberit en AGFA, tekenden al in. Zij leggen samen 20.000 euro op tafel. “Ik ga mijn netwerk aanspreken", zegt Quinze. “Ik merk ook bij vermogende Vlamingen een ommezwaai. Vroeger pakten ze uit met een nieuwe wagen of een grote woning. Vandaag is het belangrijk om impact te hebben.”

Op dat gevoel wil Retopia handig inspelen. De organisatie zet naar eigen zeggen ‘s werelds grootste veiling voor de natuur op poten. “We veilen bos. Niet om de prijs voor een lapje bos de hoogte in te stuwen, maar om vermogende Belgen zoveel mogelijk bos te laten kopen. Diegene die het meeste bos heeft geplant, wint als het ware de veiling”, besluit Parent.

