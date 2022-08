Kelly (39) opent damesboetiek in hartje Latem: “Hier komen vrouwen stijlvol buiten”

Deurle/Deinze Extra werken in Pontstraat: kruispunt Oude Pontweg tijdelijk afgesloten

Door onvoorziene omstandigheden zullen de werkzaamheden in de Pontstraat in Deurle (Sint-Martens-Latem) nog meer verkeershinder met zich meebrengen. Vanaf maandag 29 augustus wordt het kruispunt met de Oude Pontweg afgesloten. De lokale omleiding via de Museumwijk valt tot 21 november weg en het verkeer moet via Deinze of Gent rijden.

26 juli