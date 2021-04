Joke (27) moet noodgedwongen stoppen als gemeenteraadslid in Sint-Martens-Latem: “Ik kan hier onmogelijk een betaalbare woning vinden”

Maarkedal Tegels van oude porselein­win­kel in Gent krijgen opfris­beurt in Maarkedals atelier

2 april De tegels die normaal de voorgevel bekleden van het Gentse Eethuis De Fobie in Gent liggen momenteel in het atelier van Jonas Van Welden in Maarkedal. Samen met het team van Cerafine Restauratie worden de tegels gerestaureerd zodat de gevel opnieuw in ere hersteld kan worden.