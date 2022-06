Jean-Jacques De Gucht bezoekt Simonnet-school die godsdienst en zedenleer schrapt: “Goed

De plannen van de Simonnet-school werden besproken in de onderwijscommissie van het Vlaams parlement en woensdag kwam parlementslid Jean-Jacques De Gucht op werkbezoek in Sint-Martens-Latem. “Ik vind het vooral interessant op welke manier de school dit vak zal invullen, welke visie erachter zit en hoe men ertoe is gekomen”, zegt Jean-Jacques De Gucht. “De levensbeschouwelijke vakken op een juiste manier in lijn brengen is een discours dat we al lang voeren. We zijn al jaren bezig over dat er in het onderwijs mee aan integratie moet gedaan worden, maar wat we doen is zorgen voor segregatie door klassen te gaan opsplitsen omdat ze een ander levensbeschouwelijk vak volgen. Wat deze school doet is een mooi voorbeeld van hoe het anders kan.”