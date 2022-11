INTERVIEW Agnes Lannoo-Van Wanseele (65)geeft burgemeesterssjerp door: “Ik zie dit als een evidente stap”

Sint-Martens-LatemAgnes Lannoo-Van Wanseele (65) stond tien jaar lang aan het roer in Sint-Martens-Latem. In 2012 werd ze als stemmenkanon van de partij Welzijn de eerste vrouwelijke burgemeester van de groene gemeente naast Gent en maandag verbaasde ze menig inwoner met het nieuws dat ze halverwege de legislatuur de sjerp doorgeeft . Tijd voor een gesprek. “Stoppen is voor mij toch wel een stukje van mijn vrijheid herwinnen.”

Uw ambtstermijn loopt nog tot en met 2024. Waarom stopt u nu?

“Ik heb altijd gezegd dat ik de fakkel zou doorgeven op het juiste moment. Met Pieter Vanderheyden stond er al een tijdje een opvolger klaar, maar aangezien ik de enige vrouw ben in de bestuursploeg, was het nog niet mogelijk om te stoppen. Nu er een akkoord is met de partij N-VA, die zal meebesturen in de meerderheid, komt er met Inge Vanderhaeghe een vrouwelijke schepen in de beleidsploeg, en dus kan ik de sjerp doorgeven. Er was geen haast bij, ik zou doordoen zolang het nodig was.”

Was dit een moeilijke beslissing?

“Helemaal niet. Ik ben verrast door de vele reacties waarbij mensen zeggen wat voor een moedige keuze ik heb gemaakt. Ik ziet dit eerder als een evidente stap. Voor velen is het burgemeesterschap een eretitel en dat is het ook wel, maar ik heb dat niet nodig voor mijn ego. Ik doe het vooral uit idealisme, omdat ik geloof dat ik iets kan betekenen voor de inwoners van Latem en Deurle. Ik heb ook steeds gehandeld vanuit de visie van Welzijn. Dat is ook het mooie aan deze partij. Er is geen politieke kleur en de leden komen uit alle hoeken en strekkingen.”

Als burgemeester bent u dag en nacht beschikbaar voor de burgers. Heeft dit meegespeeld in de beslissing om te stoppen?

“Ik kan niet ontkennen dat het een zware job is. Ik heb drie volwassen kinderen en ondertussen zijn er ook kleinkinderen. Mijn ene dochter woont in Bangkok en ik kan het mij niet zomaar permitteren om haar voor enkele weken te bezoeken. Voor ik burgemeester werd kon ik met mijn man gemakkelijk de trein nemen naar Parijs voor een tentoonstelling, maar als burgemeester gaat dat niet zomaar. Ik sliep ook altijd met mijn gsm naast mijn bed. Je weet maar nooit dat er ‘s nachts een zware brand uitbreekt. Mijn man kon zich daar soms aan storen, maar ik zou niet kunnen slapen zonder. Ik heb altijd een groot verantwoordelijkheidsgevoel gehad. Stoppen is voor mij toch wel een stukje van mijn vrijheid herwinnen.”

In 2012 werd u burgemeester. Was dat een droom die uitkwam?

“Ik herinner mij het verkiezingsjaar 1994. Ik was met mijn gezin op de bloemenmarkt en daar zei toenmalig burgemeester Bob Van Hooland dat ik geknipt zou zijn voor de politiek. Met drie jonge kinderen zag ik dat op dat moment helemaal niet zitten. In 2000 ben ik dan toch opgekomen op een niet-verkiesbare plaats en door opvolging ben ik in 2004 in de gemeenteraad terechtgekomen. In 2006 werd ik fractieleider van Welzijn en bij de verkiezingen in 2012 werd ik vanuit de oppositie verkozen tot burgemeester. Dat was nooit mijn ambitie, maar door er al die jaren gepassioneerd mee bezig te zijn, deed die kans zich voor en die heb ik dan ook gegrepen.”

Op welke verwezenlijkingen bent u het meeste trots?

“Onder mijn impuls is de boomgaard achter het gemeentehuis veranderd van een parking naar een groene ontmoetingsplaats. Daar ben ik best fier op. Indertijd kwam er enorm veel kritiek vanuit de middenstand, maar ondertussen denk ik dat iedereen het er over eens is dat het één van de mooiste plekjes in onze gemeente geworden is. Ook de tuin van de pastorie in Deurle, die recent werd omgetoverd tot een park, is een mooie realisatie. Er zijn ook kleinere zaken, zoals de extra steun voor kansarme gezinnen, het installeren van speelprikkels op verschillende locaties en de uitbreiding van de kinderopvang. Ik heb mij ook hard verzet tegen de komst van het op- en afrittencomplex van de E40 in het natuurgebied de Levende Leie op de grens met Baarle-Drongen.”

Wat kon u beter gedaan hebben?

“Als burgemeester sta je vaak in de frontlinie. Je krijgt vaak kritiek, zowel van burgers als van de oppositie, en vaak zijn dat zaken waar je als burgemeester geen vat op hebt. Met die kritiek ben ik niet altijd evengoed kunnen omgaan. Ik ben zeer gepassioneerd en ik kon het soms moeilijk van mij afzetten.”

Wat zal u het meeste missen aan het burgemeesterschap?

“De positieve energie die je krijgt van het bezoek aan een honderdjarige, een jubilarisfeest, het voltrekken van een huwelijk of de opening van een tentoonstelling. Tijdens de coronaperiode heb ik gemerkt hoe hard ik dat miste. Ik zal wel nog zo veel mogelijk aanwezig zijn op zo’n momenten.”

U blijft zetelen in de gemeenteraadslid. Wat zal uw rol zijn?

“Ik blijf actief de debatten volgen en de dossiers opvolgen. Ik heb er bewust voor gekozen om niet als schepen verder te doen. Ik wil geen strenge stiefmoeder zijn voor de bestuursploeg. Ik blijf uiteraard wel en klankbord voor de partij en voor het personeel.”

Uw opvolger is huidig schepen Pieter Vanderheyden. Waarom is hij volgens u de geknipte persoon?

“Pieter is al 21 jaar gemeenteraadslid, waarvan tien jaar schepen. Hij is geboren en getogen in Sint-Martens-Latem en hij is een open en intelligent persoon. Pieter en ik hebben dezelfde opleiding gevolgd aan de Vlerick Business School in Gent en we spreken dezelfde taal. Mijn voorganger Bob Van Hooland was daar professor, dus er is precies wel een link tussen de school en de Latemse burgemeesterssjerp.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.