Inschrijvingen Latemse muziekschool gestart

De online inschrijvingen voor de muziekschool van Sint-Martens-Latem zijn gestart. Het muziekonderwijs, een filiaal van KADE Podiumkunsten Deinze, bestaat ondertussen 50 jaar in de gemeente. Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 kan via https://www.deinze.be/kade-inschrijvingen. Meer info via kadepodiumkunsten@deinze.be of 09/381.96.40. De lessen vinden plaats in de gemeentelijke basisschool in de Burgemeesterstraat 7 in .Sint-Martens-Latem. Op zaterdag 10 september is er van 14 tot 17 uur een instrumentenfeest in het hoofdfiliaal in Deinze, waar nieuwe leerlingen kunnen kennismaken.