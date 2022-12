Inge (57) is de eerste schepen van Dierenwelzijn in Sint-Martens-Latem: “Wat ik eerst ga doen, is vooral luisteren naar de mensen”

Sint-Martens-LatemMet Inge Vanderhaeghe (N-VA) heeft Sint-Martens-Latem een nieuwe schepen, die meteen ook een nieuwe bevoegdheid in de portefeuille krijgt. De advocate en marathonloopster zal zich vanaf nu ontfermen over het lokaal dierenwelzijn, maar ook onder andere over kinderopvang en woonbeleid.

De gemeente Sint-Martens-Latem heeft sinds maandag een vernieuwde bestuursploeg. Pieter Vanderheyden staat aan het roer van de nieuwe bestuurscoalitie Welzijn/N-VA en met Inge Vanderhaeghe is er ook een nieuwe schepen in het dorp. Inge is een spraakwaterval en met haar kleurrijke kledij valt ze onmiddellijk op. Maar haar tongval verraadt haar West-Vlaamse roots.

“Ik ben opgegroeid in een kroostrijk gezin in Lichtervelde en daarna heb ik op internaat gezeten in Roeselare”, zegt Inge. “Na het secundair onderwijs heb ik rechten gestudeerd, eerst twee jaar in Brussel en daarna in Leuven, en ondertussen ben ik al 33 jaar actief als advocate. Ik werk aan de balies in Gent en Kortrijk, waar ik me nu vooral toespits op zaken voor de jeugdrechtbank. Ik blijf actief als advocate, maar ik zal deeltijds werken om de combinatie met mijn schepenambt mogelijk te maken.”

Hoe komt een advocate uit Lichtervelde in het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem terecht? Via de liefde, natuurlijk. “In 2002 heb ik mijn huidige man Paul Jacobs leren kennen”, zegt Inge. “Hij woonde in het Brusselse, maar had een bedrijf in Kortrijk en is daarom in Sint-Martens-Latem komen wonen. We zijn getrouwd in 2009 en de tweelingdochters van Paul, Ann-Jo en Jana (39), zie ik als mijn ‘liefkinderen’ in plaats van mijn stiefkinderen. Dat klinkt anders te veel als Sneeuwwitje en de boze heks (lacht). Ik ben zeer sociaal, maar ik had nooit de ambitie om in de lokale politiek te stappen. Toen de N-VA in 2018 mensen zocht om op de lijst te staan, heb ik mij toch geëngageerd. Mijn familie was voor de Volksunie en ik ben ook altijd Vlaamsgezind geweest.”

Inge haalde 374 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en zetelde sinds kort in de oppositie. Nu de N-VA-mandatarissen toetreden tot de meerderheid, levert haar fractie ook een schepen. “Een taak die ik met veel enthousiasme op mij neem”, zegt Inge. “Mijn bevoegdheden zijn sociale zaken, welzijn en volksgezondheid, woonbeleid, generatie- en gezinsbeleid, kinderopvang, ontwikkelingssamenwerking, bibliotheek en roerend erfgoed en dierenwelzijn. Dat laatste is nieuw in onze gemeente, maar dit omvat veel, gaande van het honden- en kattenbeleid tot rattenbestrijding. Ik heb vroeger altijd honden gehad, maar omdat ik er weinig tijd voor heb, heb ik nu geen huisdieren. Ik ontferm me wel al jaren over een drempelkat, Zoez genaamd. Eén van de ambities is samen met de omliggende steden en gemeenten een centraal meldpunt oprichten om loslopende honden en zwerfkatten te signaleren. Maar ook hondeneigenaars sensibiliseren behoort tot mijn taken. Niet door te dreigen met GAS-boetes wanneer ze hun hond los laten lopen, maar wel door de juiste argumenten geven waarom het niet mag. Ik ga de rechten van de dieren combineren met de plichten van de eigenaars. Maar wat ik eerst en vooral ga doen binnen al mijn bevoegdheden, is luisteren naar de besognes van de mensen.”

“Wat men nog moet weten over mij? Naast dierenliefhebber, ben ik heel sportief. Ik heb ondertussen 18 marathons op mijn conto staan en volgend jaar loop ik er nog eentje. Door een marathon te lopen, leer ik werken op lange termijn. Ik bereid me er vier maanden op voor, anders lukt het niet. Dat is ook wat ik in de politiek wil doen. Nu wil ik mij eerst goed voorbereiden, voor ik deze marathon loop.”

