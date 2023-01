Inbrekers viseren drie woningen in Sint-Martens-Latem: “Bel liever eens te veel dan te weinig”

DEINZE Man (44) die in brandende woning zat, is buiten levensge­vaar: “De brand is ontstaan door een wegspatten­de genster uit de open haard”

Een 44-jarige man uit Astene, een deelgemeente van Deinze, is zondag in levensgevaar overgebracht naar het UZ Gent. Hij werd bevangen door de rook bij een brand in zijn woning. De oorzaak van de brand is een genster uit het haardvuur. De politie liet maandagmorgen weten dat het slachtoffer niet meer in levensgevaar is.

