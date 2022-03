In dit Latemse restaurant tafel je tussen kunstwerken: “Bonami brengt mensen samen in een inspirerende omgeving”

Sint-Martens-LatemKunst en gastronomie, het zijn twee troeven die Sint-Martens-Latem al langer rijk is en nu kan je beide vinden in restaurant Bonami in de Latemstraat. Zaakvoerster Niña Van den Bosch (56), manager Tom Vansteenkiste (47) en chef-kok Heider Koshty (36) creëren een ontmoetingsplek waar je kunstwerken in én naast je bord vindt.

Niña Van den Bosch opende in 2008 Art Center Horus in Sint-Martens-Latem en ondertussen heeft ze vier kunstgalerijen, waaronder nog een tweede in Latem. Sinds deze week kan je de kunstwerken uit Art Center Horus ook bewonderen terwijl je nipt van een glaasje bubbels en geniet van een luxueus hapje. Hiervoor moet je in restaurant Bonami zijn, enkele meters verderop in het dorp.

Volledig scherm Restaurant Bonami. © Anthony Statius

“Enkele jaren geleden waren er plannen om van deze villa een restaurant te maken, maar die zijn afgesprongen”, vertelt Niña. “Ik vond dat wel jammer en in een impulsieve bui heb ik beslist om het zelf te doen. Restaurant Bonami is een ontmoetingsplek waar gastronomie en kunst samenkomen in een inspirerend en sfeervol kader. De naam is niet zomaar gekozen, want voor mij is vriendschap één van de belangrijkste pijlers van onze maatschappij.”

In Bonami trekken de kunstwerken meteen de aandacht en de kleuren van de schilderijen en beelden vind je terug in het warme interieur. Voor het culinaire aspect schakelde Niña de hulp in van Tom Vansteenkiste (47), een bekende chef-kok, die in Bonami de taak als restaurantmanager op zich zal nemen. “Iedere maand is er een nieuwe gastronomische menu en onze lunchmenu verandert wekelijks”, zegt Tom. “Daarnaast is er een kleine kaart, waarbij hapjes zoals kaviaar, oesters, langoustines en fijne charcuterie worden gereserveerd in onze lounge. In Bonami hoef je dus niet uitgebreid te tafelen, je kan hier ook genieten van een glaasje en een hapje.”

De culinaire kunstwerkjes worden geleverd door Heider Koshty, een 36-jarige Aalstenaar, die een team enthousiastelingen rond zich verzamelde, waaronder souschef Cyriel Moncarey. Heider verdiende zijn strepen onder andere in Gentse restaurants zoals de Belga Queen, Allegro Moderato en San. “In mijn gerechten staan groenten centraal”, zegt Heider. “Voor mij maken vlees en vis een gerecht af, maar de basis zijn seizoensgebonden groenten. Ik hou van een pure keuken, waarbij ik verschillende bereidingen van een bepaald stuk vlees, vis of een groente serveer. Zo staat er nu een hoofdgerecht met duif op de kaart, waarbij ik een filet, een gepocheerd billetje en een kroketje van duif geef. Voor vele producten werk ik samen met een bioboerderij hier wat verderop.”

Niña is er rotsvast van overtuigd dat de combinatie kunst en gastronomie zal aanslaan. “In deze tijden heeft iedereen nood aan een omgeving die rust en tegelijkertijd ambiance uitstraalt. De bedoeling is om de kunstwerken maandelijks gedeeltelijk te wisselen. Alle werken zijn ook te koop.”

Meer info via www.restaurantbonami.be.

