Gratis tickets voor Circus Barones

Deinze/Sint-Martens-Latem Leernse­steen­weg deels onderbro­ken voor onderhouds­wer­ken

De Leernsesteenweg (N466) in Sint-Martens-Leerne (Deinze) zal vanaf maandag 28 februari deels onderbroken zijn voor herstellingswerken. Tijdens de ingrijpende werken die op 7 maart starten in de Pontstraat (N437) in Deurle (Sint-Martens-Latem) zal het verkeer omgeleid worden via deze gewestweg en daarom wordt nog snel een nieuwe laag asfalt gegoten.

21 februari