Geslaagde Goliath-actie: alle gecontroleerde bestuurders blazen negatief voor alcohol en drugs

De controleactie vond plaats in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 april. De focus lag voornamelijk op het bestrijding van inbraken, maar er werd eveneens gecontroleerd op verkeersinbreuken, vooral op alcohol en drugs in het verkeer.

“In totaal werden 28 voertuigen aan een grondige controle onderworpen. Alle 28 bestuurders bliezen negatief voor alcohol en drugs", laat de politie van zone Schelde-Leie weten. “Eén bestuurder was niet in orde met de verzekeringspapieren.” Tijdens de actie kwam er een melding binnen van een alerte bewoner die een verdachte situatie signaleerde in de Mevrouw Simonnetlaan in Sint-Martens-Latem. “Onze interventieploegen reageerden meteen en organiseerden een zoekactie in de buurt. Er werd niemand aangetroffen.”