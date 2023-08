Avondwande­ling in Grammene

Natuurpunt tussen Leie en Schelde organiseert op woensdag 2 augustus een avondwandeling in het dorpje Grammene, bij Deinze. Tijdens deze avondwandeling krijgen de deelnemers een aantal interessante weetjes over het roten van vlas, maar ook over beversporen. De wandeling start om 19 uur aan de kerk van Grammene in de Koffiebeekstraat en duurt tot 21.30 uur.