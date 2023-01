Gemiddelde woningprijs in Latem stijgt naar 955.431 euro: “De grote villa’s trekken het gemiddelde fors naar omhoog”

Sint-Martens-LatemDe prijzen van huizen en appartementen zijn vorig jaar opnieuw gestegen, in sommige gemeenten zelfs met meer dan 30 procent. Dit blijkt uit de nieuwe Woonwijzer , in samenwerking met notaris.be. Sint-Martens-Latem bevindt zich bij de tien sterkste stijgers. Woningen in de groene buurgemeente van Gent werden op één jaar tijd maar liefst 29 procent duurder. Over de voorbije vier jaar bekeken gaat het zelfs om een stijging van 38,5%. De kaap 1 miljoen euro is in zicht.

955.431 euro. Dat is de gemiddelde prijs die je in 2022 betaalde voor een woning in het kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem. In 2021 was dit nog 740.641 euro. Ook een kostenplaatje die de meesten doet duizelen, maar toch 29 procent minder dan vorig jaar. Een woonhuis in ons land kostte in 2022 gemiddeld 319.123 euro, in Latem en Deurle ligt die prijs dus bijna drie keer zo hoog. Sint-Martens-Latem is niet de sterkste stijger - die eer valt te beurt aan het West-Vlaamse dorpje Vleteren waar de huisprijzen met 40% gestegen zijn – maar je betaalt er wel het meest. In Knokke, die andere Vlaamse gemeente waar de prijzen traditioneel hoog liggen, betaal je gemiddeld 860.685 euro. Dat is ‘maar’ een stijging van 2,8 procent ten opzichte van 2021.

Binnen één maand weg

In oktober 2021 gingen we langs bij Agence Rosseel om de woningmarkt in Sint-Martens-Latem onder de loep te nemen. Ook Annick Van Leirberghe ziet de gemiddelde prijs voor een woning omhoog gaan, al moet er wel een kanttekening gemaakt worden bij die 955.431 euro. “De prijzen zijn gigantisch gestegen, maar vooral van de grotere, exclusievere villa’s”, zegt Annick. “Ik spreek over prijskaartjes tussen de 2 en 3 miljoen euro. In die prijscategorie steekt het niet om 200.000 euro meer of minder en dus worden deze panden ook zeer duur verkocht. Je vindt hier ook nog huizen voor 400.000 of 500.000 euro, maar het zijn de grote villa’s die de gemiddelde prijs omhoog trekken. We zien ook enkele panden die te koop blijven staan, gewoon omdat de prijs té hoog ligt. Maar instapklare villa’s van 1,2 tot 1,5 miljoen euro, die zijn zeer gegeerd en dus binnen de maand verkocht.”

De populariteit van Sint-Martens-Latem werd al vaak beschreven. Annick Van Leiberghe omschreef het eerder als een idyllisch dorp langs de Leie. De meanders van de rivier en de bijbehorende oeverlandschappen maken van Latem en Deurle schilderachtige dorpen en het voelt alsof je leeft in een schilderij van Monet. De bewoners genieten van een zeer goede bereikbaarheid met verschillende invalswegen en toch is alles wat je nodig hebt ook aanwezig in het pittoreske dorpscentrum. De ligging is een grote troef, dichtbij het centrum van Gent en in minder dan een uur rijden, sta je aan de zee.”

Schaarste

“Samen met deze troeven is schaarste op de Latemse woningmarkt de verklaring voor de hoge prijzen”, aldus Annick. “Heel veel vermogende mensen willen er wonen. Het klinkt chique en men wil erbij horen, maar het aanbod is beperkt. Er zijn ook heel wat immomakelaars, ik denk in onze straat alleen al een zevental, en de koek moet verdeeld worden, dus het is zeker niet zo dat wij tien panden per maand verkopen in deze regio.”

Volgens Bart Van Opstal, woordvoerder van notaris.be, is er over het algemeen wel beterschap op komst op de Vlaamse vastgoedmarkt. “In het laatste trimester van 2022 zagen we de markt duidelijk afkoelen. De tijd dat mensen met hoge bedragen tegen elkaar opbieden, is voorbij. We verwachten dus dat de prijs van heel wat appartementen en huizen gaat dalen.” Toch is er een belangrijke kanttekening: “Woningen met een hogere energiescore zullen nog wél duurder blijven worden. Vanaf dit jaar is het immers verplicht om woningen met een EPC-label E of F te renoveren. Energiezuinige woningen zullen dus populair en extra duur worden. Het is dus eigenlijk een dubbeltje op zijn kant.”

