Gemeenteraadslid voert oppositie vanuit meerderheid: “Of we dat nu leuk vinden of niet, het kan niet anders”

Sint-Martens-LatemBizarre situatie in de gemeenteraad van Sint-Martens-Latem. De voormalige oppositiepartij N-VA trad maandag toe tot de bestuursmeerderheid, die voorheen enkel bestond uit de lokale partij Welzijn. Maar N-VA zit samen in een kartel met SAMEN, de partij die één raadslid telt. Technisch gezien behoort SAMEN ook tot de meerderheid, maar dat ziet dat ene raadslid Kristof Vanden Berghe niet zitten.

Begin november maakte de Latemse burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele bekend dat ze eind dit jaar de fakkel doorgeeft aan huidig schepen Pieter Vanderheyden. Hun partij Welzijn had tot dan een nipte meerderheid van 10 gemeenteraadsleden tegenover 9 in de oppositie. Om een comfortabele meerderheid te hebben werd ook beslist om de raadsleden van N-VA aan boord te halen. Agnes Lannoo-Van Wanseele wou al langer een coalitie met N-VA, zoals in de vorige legislatuur, maar aangezien N-VA met de partij SAMEN als kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 trok, was dit niet mogelijk. Het kartel SAMEN/N-VA, goed voor vijf zetels, belandde op de oppositiebanken, maar daar kwam maandagavond verandering in.

Vier van de vijf mandatarissen van SAMEN/N-VA zijn lid van de partij N-VA en zij namen de uitgestoken hand van Welzijn met plezier aan. Hiermee werd het kartel met SAMEN opgeblazen, al is dat niet zo gemakkelijk als het klinkt. Het kartel kan immers tijdens de legislatuur niet zomaar ontbonden worden en dus is Kristof Vanden Berghe, het raadslid van SAMEN, automatisch lid van de meerderheid.

Maandagavond gaf Kristof duidelijkheid over zijn wat vreemde positie. “SAMEN/N-VA blijft bestaan tot na de verkiezingen van 2024. Of we dat nu leuk vinden of niet, het kan niet anders. Zo voorziet de wet het nu eenmaal. Ik werd bij de afspraken tot uitbreiding van de bestuursmeerderheid niet betrokken en treedt dan ook niet toe tot die meerderheid.”

“Wat nu gebeurt is flagrant in strijd met de geschreven en ondertekende afspraken die tussen SAMEN en N-VA werden gemaakt”, aldus Kristof Vanden Berghe. “In deze overeenkomst staat onder andere bepaald dat SAMEN/N-VA gedurende de legislatuur 2019-2024 optreedt als één fractie in de gemeenteraad, zich engageren ten aanzien van elkaar om ook na 2024 elkaars eerste partner te blijven en geen stappen te zetten naar andere politieke partijen zonder elkaar te informeren. Dit was het geval tot er op zondagavond 6 november een telefoontje kwam dat N-VA toetreedt tot de bestuursmeerderheid. Deze werkwijze is binnengekomen als meerdere messen die terzelfdertijd in de rug worden gestoken. Ondanks de zware impact van deze gebeurtenissen, zal ik als verkozene mijn mandaat in de gemeenteraad verder opnemen als gemeenteraadslid in oppositie.”

