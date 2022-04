Flitsresultaten doen wenkbrauwen fronsen: meer dan 60 procent te snel in anders rustige straat

In De Pinte reed 48 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel langs de Grote Steenweg. In de Klossestraat was dat 25 procent. In Gavere reed 45 procent te snel in de Hundelgemsesteenweg. De straten die het minst goed scoorden in Nazareth waren de Schoolstraat (40 procent) en de Oudenaardseheerweg (37 procent). In Sint-Martens-Latem reed maar liefst 64 procent van de bestuurders te snel in de Nelemeersstraat. Ook in de Oude Vierschaarstraat (47 procent) en in de Klapstraat (47 procent) duwden heel wat bestuurders te hard op het gaspedaal.