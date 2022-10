Flamant-winkel feestelijk ‘ingepakt’: “De zaak werd volledig vernieuwd en dat mag wat opvallen”

Sint-Martens-Latem Sint-Mar­tens-La­tem annuleert zwerf­vuilac­tie: “Dankzij onze inwoners ligt het hier proper genoeg”

Heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen roepen hun inwoners op om zwerfvuil te rapen in het kader van World Cleanup Day. In Sint-Martens-Latem was zaterdag ook zo’n actie gepland, maar deze wordt nu geannuleerd. “Het doel was om 90% van de straten zwerfvuilvrij te krijgen en we zitten al aan 91%. Ons doel is bereikt”, zegt milieuschepen Hans Van Hooland (Welzijn).

