Fietsnetwerk met 17 kilometer aan fietsstraten definitief ingevoerd

Het bedevaart­sei­zoen is geopend: wandel door het Parkbos naar het unieke Nood Zoekt Troost-kapelletje

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van het bedevaartseizoen. Zo wandel je van het treinstation van De Pinte naar het zuidelijke deel van het Parkbos, richting het unieke Nood Zoekt Troost-kapelletje.