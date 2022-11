Extra vertraging bij werken in Deurle: verbindingsweg nog tot begin januari afgesloten

Begin juli werd gemeld dat de eerste fase van de werken in de Pontstraat vertraging hebben opgelopen. De aannemer slaagde er niet in om de sleuven voor het plaatsen van de riolering watervrij te krijgen met de normale, voorziene technieken, en dit wegens de bodemsamenstelling. Uit bijkomende onderzoeken is gebleken dat er voor de riolering, in dit deel van de Pontstraat en aan het pompstation ter hoogte van de Oude Pontweg, speciale technieken nodig zijn om de bodem te kunnen bewerken. Om deze werken te kunnen uitvoeren werd eind augustus het kruispunt Pontstraat/Oude Pontweg volledig afgesloten voor doorgaand en plaatselijk verkeer. Wegens de afsluiting van de Burgemeester Van Crombrugghebrug moet het doorgaand en plaatselijk gemotoriseerd verkeer sindsdien omgeleid worden via de grotere omleiding langs Deinze (N466) of Gent (E40). Ook het ingestelde eenrichtingsverkeer in de straten van de Museumwijk werd opgeheven.