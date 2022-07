Ereschepen Noël Tuyttens (86) overleden

De partij Welzijn meldt het overlijden van ereschepen Noël Tuyttens. Hij was gemeenteraadslid voor Welzijn van 1971 tot 2002 en schepen van 1980 tot 2000. In 1976 was hij als voorzitter van de beheerraad van de sporthal nauw betrokken bij de bouw en de uitbating. Als eerste schepen van onder andere Financiën, Jeugd en Onderwijs stond hij aan de wieg van de gemeentelijke kleuterschool in de Twee Dreven. Noël was de stuwende kracht bij de oprichting van het wijkcomité Hooglatem. Op dinsdag 19 juli overleed hij op 86-jarige leeftijd. De uitvaart vindt plaats op woensdag 27 juli om 10.30 uur in de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Latem.